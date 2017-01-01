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Астрономы засняли звездный труп

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Мертвая звезда окружена облаком газа.
Мертвая звезда
Мертвая звезда

Новые снимки, полученные при помощи Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, обнаруживают живописную картину звезд и светящихся облаков газа внутри одной из ближайших к нам галактик, Малого Магелланова Облака. Эти снимки позволили астрономам идентифицировать почти невидимый "звездный труп", оставшийся после взрыва сверхновой, произошедшего 2000 лет назад.

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Новые данные, полученные при помощи инструмента MUSE Очень большого телескопа, расположенного на территории Чили, обнаружили примечательное кольцо из газа в системе под названием 1E 0102.2-7219, медленно расширяющейся вместе с другими многочисленными быстродвижущимися филаментами из газа и пыли, оставшимися после взрыва сверхновой. Команда под руководством Фредерика Фохта (Frédéric Vogt), изучая эти данные, обратила внимание на то, что прямо в центре этого кольца лежит обнаруженный ранее рентгеновский источник под названием p1. Природа этого источника до сих пор оставалась загадкой для исследователей; было неизвестно даже, связан ли источник p1 с

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этими остатками сверхновой. 

Обнаружив, что источник p1 лежит в центре кольца из газа и пыли, обнаруженного при помощи инструмента MUSE, команда Фохта провела дополнительные наблюдения этого источника при помощи космической рентгеновской обсерватории Chandra NASA и смогла подтвердить, что источник представляет собой нейтронную звезду – остатки звезды после взрыва сверхновой, которые почти не испускают свет, но излучают в рентгеновском диапазоне.

Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

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Теги: астрономия, звезда
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