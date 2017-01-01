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NASA показало активность магнитного поля Солнца

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Видео опубликовано на сайте NASA.
Активность на Солнце
Активность на Солнце

NASA обнародовала видео, на кадрах которого показывается активность магнитного поля Солнца. На записи видно, как светящиеся изгибы силовых линий магнитного поля динамично изменяют своё направление со стороны светила.

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Обсерватория солнечной динамики смогла сделать это при помощи специального устройства Helioviewer. Данный материал записали с 27 по 28 марта, когда отсутствовала солнечная активность. На официальном сайте обсерватории отмечают, что астрономы намерены выяснить, будут ли зафиксированы в этой области магнитные бури.

Кроме этого, источники сообщали, что исследователи планируют в ближайшие дни продолжить наблюдать за солнечной активностью и следить за возникновением потенциальных магнитных всплесков.

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Теги: NASA, Солнце
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