Ученые разгадали, куда делось магнитное поле Марса

Водород мог отключить магнитосферу Красной планеты.

Ученые считают, что около 4 миллиардов лет назад у Марса все-таки было магнитное поле. Исследователи изо всех сил пытались объяснить, как оно исчезло, оставив планету уязвимой для губительного солнечного ветра, который, вероятно, "сдул" ее атмосферу и лишил поверхностных вод.

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На настоящий момент общепринятой моделью, объясняющей природу внутреннего магнетизма планет, является теория магнитогидродинамического динамо: магнитное поле генерируется благодаря конвекционным потокам в жидком токопроводящем ядре. В процессе конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. Движение потоков железа в ядре планеты, которое может нести электрический заряд, формирует магнитное поле, которое защищает атмосферу от воздействия солнечного ветра.

Однако, по мнению О’Рурка, если слои более легкого вещества, например того же водорода, осядут ближе к железному ядру, то они могут блокировать слои более плотного вещества от погружения вниз, остановив тем самым процесс конвекции.

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"Слишком много водорода - и конвекционные процессы могут прекратиться полностью. Водород – безжалостный убийца", - заявил О’Рурк в ходе своей презентации.

Ученый вместе со своим коллегой Дэном Шимом из того же университета выдвинули предположение о том, что большой запас водорода в недрах планеты мог появиться из воды, заключенной в марсианских минералах. Ближе к горячему ядру вода расщеплялась бы на водород и кислород. Химические реакции кислорода и других элементов могли бы удерживать его в верхних слоях мантии планеты, в то время как водород мог бы оседать практически на ядро и таким образом эффективно замедлять магнитогидродинамическое динамо.