Астрономы изучили холодную струю в скоплении Персея

Струя холода похожа на атмосферный фронт на Земле.

Астрономы детально изучили строение спиральной структуры в скоплении Персея, которую можно сравнить с холодными фронтами в атмосфере Земли. Выяснилось, что область пониженной температуры не только существует уже треть возраста Вселенной, но и не сглаживается со временем, сохраняя четкие границы. При этом она разделилась на две части, сообщает статья, принятая к публикации в Nature Astronomy.

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Галактические скопления состоят из сотен, а порой и тысяч галактик, которые связаны между собой гравитацией. Все они вращаются вокруг центрального ядра, представляющего собой наиболее плотную часть системы. Когда два скопления галактик сталкиваются между собой, галактики меньшего по размеру скопления начинают двигаться к ядру большего по размеру скопления, что заставляет его центральную часть «колебаться». В результате в межгалактическом газе рождаются волны температуры и плотности, которые расходятся от центра в виде спиральной структуры. Наблюдая за ними, исследователи могут понять физические свойства межгалактической среды, а также изучить магнитные поля в скоплении.

Скопление Персея считается одним из самых массивных объектов во Вселенной на сегодняшний день. Впервые его «холодный фронт» был замечен в 2012 году при анализе снимков, полученных телескопами ROSAT, Suzaku и XMM-Newton. Теперь наблюдения, выполненные космической рентгеновской обсерваторией Chandra, позволили команде астрономов под руководством Стивена Уокера (Stephen A. Walker) из Центра космических полетов Годдарда изучить его в деталях.

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Главная особенность спиральной структуры состоит в том, что она не сгладилась со временем, как этого ожидали ученые, а сохранила достаточно четкие границы. Она находится на расстоянии двух миллионов световых лет от центра и движется со скоростью около 480 тысяч километров в час. При этом, по оценкам исследователей, «холодный фронт» существует около 5 миллиардов лет — для сравнения, возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет.

Спиральную структуру можно назвать лишь относительно холодной — ее температура достигает 30 миллионов кельвинов. Однако окружающий ее газ разогрет уже до 80 миллионов кельвинов. При этом «фронт» поделен на два отдельных фрагмента.

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Исследователи предполагали, что внешняя граница «фронта» сгладится из-за взаимодействия с межгалактического вещества и турбуленции, но этого не произошло. Он остался все таким же «острым» и разделился на две части. Результаты свидетельствуют о том, что в скоплении существуют сильные магнитные поля, которые сохраняют резкость страниц структуры.

В прошлом году астрономы открыли одно из самых крупных сверхскоплений галактик среди известных сегодня. По форме оно напоминает стену и простирается на 200 мегапарсек.