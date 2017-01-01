Для ран создали исцеляющую повязку

Такие повязки созданы из загустителя.

Ученые из Техасского аграрно-технического университета разработали новый перевязочный наноматериал на основе обычного загустителя теста и, по сути, обыкновенной глины. Доктор Акхелеш К. Гахаво поясняет:

Читай также: Американцы разработали игру для лечения “ленивого глаза“

“Инъекционные гидрогели — перспективные материалы для достижения гемостаза при внутренних повреждениях и кровотечениях, так как эти биоматериалы могут быть введены в раневой участок с использованием минимально инвазивных подходов. Идеальная инъекционная повязка должна затвердеть после инъекции в области раны и способствовать естественному свертыванию крови. Кроме того, она должна инициировать реакцию заживления после достижения гемостаза“.

Для получения гидрогеля применяли загуститель каппа-каррагинан, который получают из морских водорослей Chondrus crispus. Его также называют каррагеном. Химически он состоит из сульфатных полисахаридов линейной структуры — в Ирландии его веками используют как пищевую добавку. Сам гидрогель — это трехмерная полимерная сеть, набухшая от воды, что напоминает структуру тканей человека.

Действие "повязки"

Читай также: Избыток воды вреден для здоровья

В качестве наполнителя, создающего дисперсность на наноуровне, для этой желеобразной массы хорошо подходят слоистые алюмосиликаты. Проще говоря, определенные виды очищенной глины.

Смешивая каппа-каррагинан с наночастицами алюмосиликатов, получают гель, который можно не только наложить на рану, но и ввести внутрь. Так исключается вероятность дальнейшего загрязнения раны, сам гель перекрывает кровь, а наночастицы силиката работают как центры абсорбции белков крови, что способствует ее быстрому свертыванию.

Кроме того, обнаружили еще один полезный эффект: можно использовать отрицательный заряд на наночастицах, чтобы замедлить выделение лекарственных препаратов, если дополнить ими такую повязку. То есть их действие будет пролонгированным, что во многих случаях важно с медицинской точки зрения.