Астрономы открыли самую дальнюю от нас звезду

Она находится в 9 млрд световых лет от нас.

Ученые в США с помощью телескопа Хаббл обнаружили самую дальнюю звезду, когда-либо наблюдаемую с Земли, находящуюся в девяти миллиардах световых лет от нашей планеты, сообщает издание Space.

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Отмечается, что обычно далекие звезды сложно выделить отдельно - галактику или сверхновую звезду гораздо легче заметить. Эту звезду классифицировали как обычную, что означает ее нахождение в так называемой главной последовательности - области, содержащей звезды, в которых происходит синтез гелия из водорода.

Новая звезда под названием Икар стала заметной благодаря явлению, при котором при прекращении сгорания водорода внутри звезда уходит из области главной последовательности и превращается либо в сверхновую, либо в белого карлика.

По информации издания, Икар, под научным названием MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), был обнаружен с помощью гравитационного линзирования.

"Этот феномен относится к тому, как массивный галактический кластер или другой объект может отражать свет от объектов, расположенных позади них, делая тусклые объекты гораздо ярче с точки зрения Земли", - отмечает издание.

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Астрономы пришли к выводу, что Икар является голубым сверхгигантом, больше и ярче Солнца. Издание отмечает, что новую звезду удалось обнаружить из-за ее удачного расположения на линии обзора телескопа, который смог увеличить ее в две тысячи раз.

"Этот редкий взгляд на далекую звезду может обеспечить окно в то, как в целом звезды развиваются, особенно светящиеся очень сильно", — приводит издание отрывок из заявления группы астрономов из Университета Калифорнии, сделавших открытие.