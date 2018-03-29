В Шотландии на камеру засняли крупнейшего лесного кота

Длина кота - 120 см.

Лесной кот, или дикая кошка, - это хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в Европе, северной Азии и Африке. Животные этого вида обычно весят от 3 до 8 кг и достигают в длину от 45 до 80 см.

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Однако лесная кошка, "пойманная" в камеру-ловушку в лесу Клашиндэрок (Clashindarroch Forest) в шотландской области Абердиншир, по оценкам специалистов, достигает в длину примерно 120 см, что делает ее, возможно, одним из самых крупных представителей данного вида (из когда-либо замеченных людьми).

Съемка велась в рамках проекта по охране природы Wildcat Haven, передает The Telegraph: специалисты использовали приманки для привлечения животных к камерам-ловушкам. По словам сотрудника организации Кева Белла (Kev Bell), в лесу Клашиндэрок обитает около 10−15 особей лесной кошки. Некоторые ученые полагают, что лесных кошек, избежавших гибридизации, в Шотландии уже не осталось, однако участники проекта считают, что такие особи еще существуют.

Эксперты отмечают, что лесные кошки - неотъемлемая часть дикой природы и экологии Шотландии, и должны всячески охраняться: это одни из редчайших животных в мире, отмечает Стив Слей, другой сотрудник Wildcat Haven.