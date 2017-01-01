Астрономы нашли галактику без темной материи

Этот факт очень удивил ученых.

С помощью телескопа “Хаббл“ астрономам удалось обнаружить в созвездии Кита крайне странную галактику NGC1052-DF2, почти полностью лишенную темной материи. Такое открытие поставило ученых в тупик, одновременно открыв новые горизонты для исследований, передает NASA.

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“Мы думали, что каждая галактика имеет темную материю. Невидимая, таинственная субстанция является преобладающей составляющей любой галактики. Наше открытие показывает, что раз галактика может быть не связана с темной материей, то последняя реальна: у нее есть своя отдельная “жизнь“. Это неожиданное открытие, которое пока сложно объяснить“, - говорит Питер Ван Доккум из Йельского университета в Нью-Хейвене.

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Он пояснил, что NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то выбросил из нее “все лишнее“ (считавшееся основой), оставив лишь группы звезд на окраинах. Причем они в два раза больше обычных скоплений - еще одна странность.

Сообщается, что NGC1052-DF2 находится в 65 миллионах световых лет от Земли. Судя по цвету звездных скоплений, галактике около десяти миллиардов лет.