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Дети во время прогулки случайно обнаружили челюсть мастодонта

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Три мальчика из США нашли челюсть вымершего животного.
Челюсть мастодонта
Челюсть мастодонта

Ребята гуляли по семейному дачному участку в деревне Бовина на побережье реки Миссисипи во время весенних каникул. 12-летний Кэйд Сэллерс (Caid Sellers), его 10-летний брат Шон и их 8-летний двоюродный брат Майкл Махалитк (Michael Mahalitc) сначала приняли находку за бревно, но затем обнаружили, что у него есть зубы. Они попытались поднять кость, но не смогли, сообщает издание LiveScience..

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Дети рассказали о находке родителям, и их отец отвез челюсть в музей естествознания штата Миссисипи. Палеонтолог Джордж Филлипс (George Phillips) изучил ее и заявил, что это челюсть "весьма зрелого" мастодонта, а точнее ее нижний левый фрагмент. Ученый отметил, что эту часть тела древнего млекопитающего находят "крайне редко".

Мастодонты — древние хоботные млекопитающие, жившие на территории практически всего земного шара. Они отличаются от мамонтов и слонов строением челюсти.

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Теги: мастодонт, США, дети
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