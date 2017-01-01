Медики обнаружили новый орган в теле человека

Соединительная ткань распространена по всему телу.

Печень, почки, селезенка и другие органы окружены рыхлой интерстициальной соединительной тканью, которая образует их основу (строму) и заполняет свободное пространство в промежутках. Новый метод конфокальной лазерной эндомикроскопии позволил медикам провести осмотр интерстиция желчных протоков в ходе стандартной процедуры эндоскопии. При этом он впервые предстал как «открытое, заполненное жидкостью пространство, поддерживаемое сетью прочных коллагеновых тяжей», – рассказывает глава группы исследователей из нью-йоркской клиники Бет-Изрейел Нил Тейс.

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В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, Тейс и его коллеги отмечают, что прежде такие гистологические исследования проводили исключительно на препаратах, извлеченных из организма. При этом трехмерная структура интерстиция теряла влагу и опадала, его сосудистая сеть схлопывалась, не позволяя обнаружить всю свою сложность. Поэтому до сих пор ученым попадались лишь крошечные, различимые под микроскопом уплотнения, которые считались артефактом приготовления препарата. "Но это были следы сколлапсировавших пустот, — объясняет Нил Тейс. — Они всегда находились там. Однако, только когда мы смогли взглянуть на живую ткань, мы их увидели".

В самом деле, дополнительные наблюдения обнаружили аналогичные структуры в соединительной ткани разных органов и частей тела, их продемонстрировали и на криогенно замороженных образцах: под верхними слоями клеток желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, кожи и так далее. Структуры интерстициальной ткани образованы фибробластами, несущими на поверхности характерные белковые маркеры, а также коллагеном — именно эти особенности позволяют Тейсу и его коллегам говорить о них как о едином органе-"интерстиции".

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По оценкам ученых, в этой ткани накапливается порядка 20 процентов всей жидкости нашего организма. Возможно, главной ее функцией является защита внутренних органов — вроде подушки безопасности. Однако густая, заполненная жидкостью сосудистая сеть интерстиция может служить и эффективным путем распространения опухолевых клеток. Авторы показали, что некоторые из них способны покидать место своего появления и, пользуясь соединительной тканью, перемещаться в лимфатическую систему и далее — по всему организму.