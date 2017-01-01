Астрономы нашли гигантскую планету возле карликовой звезды

Планета вращается вокруг коричневого карлика.

При помощи метода гравитационного микролинзирования астрономы обнаружили новую гигантскую планету, обращающуюся вокруг коричневого карлика, расположенного в балдже нашей галактики Млечный путь. Масса этой вновь обнаруженной планеты, получившей обозначение OGLE-2017-BLG-1522Lb, примерно на 25 процентов больше массы Юпитера.

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Событие микролинзирования OGLE-2017-BLG-1522 было обнаружено 7 августа 2017 г. при помощи эксперимента Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE), в котором используется 1,3-метровый Варшавский телескоп, расположенный в обсерватории Лас-Кампанас, Чили. Впоследствии международная команда астрономов проанализировала это событие и обнаружила систему, состоящую из коричневого карлика, вокруг которого обращается гигантская планета.

Согласно этому исследованию OGLE-2017-BLG-1522 представляет собой гигантскую планету массой порядка 0,75 массы Юпитера, обращающуюся вокруг родительской звезды на расстоянии примерно 0,59 астрономической единицы (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца). Исследователи указывают, что на 75 процентов уверены в том, что родительская звезда – коричневый карлик – имеет массу порядка 46 масс крупнейшей планеты Солнечной системы. Для однозначного выяснения природы этого объекта, который может оказаться либо коричневым капликом, либо звездой небольшой массы, требуются дополнительные наблюдения, указывают авторы исследования.

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Спроецированное расстояние между планетой и родительской звездой показывает, что OGLE-2017-BLG-1522Lb находится за снеговой линией – линией, очерчиваемой вокруг звезды, за которой вещества преимущественно существуют в конденсированном состоянии и интенсивно идет формирование планет. Кроме того, авторы работы рассчитали, что эта система расположена в галактическом балдже.