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На Марсе нашли странный след

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Происхождение большой ямы не могут объяснить.
След на Марсе
След на Марсе

Сотрудники NASA заметили на поверхности Марса странную дыру, которая намного глубже, чем все остальные «ямы» на планете.

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Об этой находке пишет Science Alert. Также публикуется фото.

Эта местность называется «территорией швейцарского сыра». Именно там было замечено нетипичное углубление.

Соответствующее изображение было снято с использованием MRO или камеры HiRISE, которая позволяет исследователям видеть объекты на Марсе размером более одного метра и глубиной от 200 до 400 километров.

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При сопоставлении масштабов выяснилось, что яма немаленькая.

Пока что ученые не знают, что именно могло оставить на планете подобный след.

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Теги: Марс, NASA
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