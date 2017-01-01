На орбите Земли разглядели инопланетный корабль

Уфологи пугают Сеть космическими кораблями пришельцев.

В интернете появилось сообщения от пользователя, зарегистрированного на видеохостинге YouTube под ником MrMBB333. По его словам, 17 марта 2018 года, наблюдая за прямой трансляцией с МКС, он заметил большой корабль на орбите Земли. Также пользователь не отрицает, что это могла быть и группа кораблей.

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Вскоре корабли, запечатленные на видео, исчезли. Несмотря на очень низкое качество видеролика, он вызвал повышенный интерес среди тех людей, кто подписан на канал MrMBB333.

Как и в любых такие случаях, мнения относительно явления, которое попало в объектив камеры Международной космической станции, разделились. Некоторые уверены, что это инопланетный корабль. Другие, считают, что явление – всего лишь облака. Есть и те, кто выдвинул более оригинальное предположение – по их мнению, объект, замеченный автором youtube-канала, является метеорологическим оружием, с помощью которого правительства отдельных держав управляют погодой на планете.

Кстати, это предположение не безосновательно. Именно в этот момент МКС пролетала над индийским океаном, где бушевал сильный шторм.