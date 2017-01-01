12 новых снимков телескопов Хаббл

Телескоп заснял объекты Мессье.

Мессье 110 — эллиптическая галактика (в нижнем правом углу). Она маленькая, в ней всего 10 млрд звезд, но видна даже в телескопы XIX века, потому что находится относительно недалеко от нас — всего в 2,69 млн св. лет.

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Французский астроном Шарль Мессье (1730−1817) обожал кометы и наблюдал в основном за ними. Но на его снимках, кроме комет, оказывались и другие вещи: размытые вихри света. Мессье каталогизировал эти вихри; всего он насчитал больше ста объектов, которые позже стали носить его имя. Это были полные звезд места Вселенной: галактики, планетарные туманности и галактические кластеры. Новые телескопы позволяют разглядеть их в таких деталях, в каких Мессье и мечтать не мог. Космическая обсерватория Хаббл запечатлела почти все объекты Мессье: вместе с теми, что вошли в новый релиз из 12 снимков, получается 93 из 110.