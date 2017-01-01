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12 новых снимков телескопов Хаббл

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Телескоп заснял объекты Мессье.
12 новых снимков телескопов Хаббл
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Фото 1/12
  • Мессье 110 — эллиптическая галактика (в нижнем правом углу). Она маленькая, в ней всего 10 млрд звезд, но видна даже в телескопы XIX века, потому что находится относительно недалеко от нас — всего в 2,69 млн св. лет.
  • M108, также известная как «доска для серфинга».
  • Галактика Мессье 98 тоже огромна — в ней больше триллиона звезд. Часть галактики не видна из-за ограничений широкоугольной и планетарной камеры «Хаббла».
  • Спиральная галактика, Мессье 95 в 33 св. годах от Солнца. В ней особенно активно зажигаются новые звезды.
  • В огромной спиральной галактике М90 около триллиона (тысячи миллиардов) звезд.
  • Впервые Шарль Мессье заметил М89 в 1781 году. Эта эллиптическая галактика освещает соседнюю галактику, которая заметна в центре снимка.
  • Спиральная галактика Мессье 88 содержит 400 миллиардов звезд. От Млечного пути ее отделяет 47 мил световых лет, и это расстояние постоянно увеличивается.
  • М86 — часть галактического кластера Девы, расположенная в 52 млн световых лет от Земли. В отличие от своих соседей по кластеру, это скопление звезд движется по направлению к Солнечной системе, а не наоборот.
  • М75 — еще более старое скопление звезд. Оно — почти ровесник Вселенной, его возраст составляет 13 миллиардов лет. На этом снимке астрономы насчитали 40 тысяч звезд. Расстояние до Земли — 67 500 световых лет.
  • М62 — это древнее шаровое звездное скопление. его возраст — около 12 млрд лет. Оно находится гораздо ближе Солнца к центру нашей галактики. Его форма далека от идеальной, в то время как большая часть шаровых звездных скоплений более-менее похожи на шар.
  • М59 — источник яркого света в верхнем левом углу снимка. Это яркая эллиптическая галактика в 60 млн световых лет отсюда
  • Мессье 58, спиральная галактика, расположенная в 62 миллионах световых лет от Земли. Это самый далекий из объектов Мессье.
12 новых снимков телескопов Хаббл
Мессье 110 — эллиптическая галактика (в нижнем правом углу). Она маленькая, в ней всего 10 млрд звезд, но видна даже в телескопы XIX века, потому что находится относительно недалеко от нас — всего в 2,69 млн св. лет.
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Французский астроном Шарль Мессье (1730−1817) обожал кометы и наблюдал в основном за ними. Но на его снимках, кроме комет, оказывались и другие вещи: размытые вихри света. Мессье каталогизировал эти вихри; всего он насчитал больше ста объектов, которые позже стали носить его имя. Это были полные звезд места Вселенной: галактики, планетарные туманности и галактические кластеры. Новые телескопы позволяют разглядеть их в таких деталях, в каких Мессье и мечтать не мог. Космическая обсерватория Хаббл запечатлела почти все объекты Мессье: вместе с теми, что вошли в новый релиз из 12 снимков, получается 93 из 110.

 

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Теги: Хаббл, фото
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