В Китае нашли запечатанный двухтысячелетний кувшин с жидкостью

Сосуд найден в захоронении.

В Китае нашли жидкость возрастом 2000 лет, сообщает агентство Синьхуа. Запечатанный кувшин был найден в захоронении эпохи династии Цинь, которая правила страной с 226 по 207 годы до нашей эры. По мнению археологов, жидкость в кувшине могла быть ликером или вином.

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Династию Цинь основал правитель одноименного царства Ин Чжэн (259-210 годы до нашей эры). К 221 году он завоевал остальные государства Внутреннего Китая и вступил на престол объединенной империи под именем Цинь Шихуанди (или Цинь Шихуан, «Первый император Цинь»). Он был известен тем, что велел перестроить и укрепить Великую китайскую стену, защищавшую государство от набегов северных кочевников. Кроме того, император провел административную реформу, ввел единую валюту, стандарты меры и веса, и единую систему письменности. Цинь Шихуанди рассчитывал, что основанная им династия будет править "тысячи поколений", но ее свергли через три года после его смерти.

Столица государства Цинь находилась на территории современной провинции Шэньси в центре страны. Недавно при раскопках захоронения незнатного жителя империи, археологи нашли запечатанный бронзовый кувшин, а в нем около 300 миллилитров молочно-белой жидкости. Во время предварительного анализа ее состава исследователи обнаружили соли глутаминовой кислоты, поэтому решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации.

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Кроме неизвестной жидкости, археологи нашли в захоронении бронзовый меч длиной около 60 сантиметров. Посередине была сделана восьмигранная вставка, которая по-видимому, увеличивала эффективность оружия. Судя по проломам по краю, это был боевой меч, который использовали в битвах. Еще в погребении был найден нижний щит черепахи длиной 14 сантиметров, внутри которого остались следы от ударов, а по краю — обгорелые области. Предположительно, его использовали во время гаданий.

Недавно в древней столице империи Цинь обнаружили руины административного здания, которое могло быть департаментом музыки. При раскопках археологи нашли иероглифическую надпись «департамент музыки северного дворца» и фрагменты каменных колоколов, которые в древнем Китае служили ударными инструментами.