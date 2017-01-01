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Стивена Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном

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Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве.
Вестминстерское аббатство
Вестминстерское аббатство

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг будет похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Церемония прощания с ученым состоится в Кембридже. Хокинг умер 14 марта 2018 года, ему было 76 лет.

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Останки британского физика-теоретика Стивена Хокинга будут захоронены в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами ученых Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, сообщает BBC.

"Совершенно очевидно, что прах профессора Стивена Хокинга должен быть захоронен в аббатстве, рядом с другими знаменитыми учеными. Мы считаем важным, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной", - заявил декан Вестминстерского аббатства преподобный Джон Холл.

Точная дата похорон будет названа позднее. Церемония прощания с ученым состоится в Кембридже.

Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже, ему было 76 лет.

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Хокинг - один из самых известных физиков-теоретиков, был основоположником квантовой космологии. Его главный научный труд связан с изучением энергии "черных дыр". Он также много внимания уделял актуальным проблемам человечества, таким как глобальное потепление, состояние окружающей среды.

Большую часть жизни Хокинг провел в инвалидном кресле. Он страдал неизлечимой болезнью, которая впоследствии привела к параличу. Врачи говорили, что ученый не проживет больше двух лет, однако он смог прожить более полувека.

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Теги: Стивен Хокинг, Вестминстерское аббатство
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