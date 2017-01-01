Биологи изучили геном ровесника динозавров

Гаитянский щелезуб - исчезающий вид, который застал динозавров.

Международная группа ученых из Пуэрто-Рико, России, США и других стран подробно изучила геном интересного насекомоядного зверька, внешне напоминающего землеройку: гаитянского щелезуба (Solenodon paradoxus). Этот исчезающий вид относится к числу немногих ядовитых млекопитающих. Как оказалось, это не единственная удивительная особенность данного животного.

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Укус щелезуба опасен: в видоизмененных слюнных железах животного вырабатывается яд, который через специальные каналы стекает на острые резцы. Также млекопитающие этого вида вооружены большими когтями. Встретить щелезуба можно лишь в отдаленных уголках Кубы и на Гаити. Зверьки ведут ночной образ, и найти их весьма непросто. Так, обнаружить щелезубов на Гаити ученым помогали местные жители. Старания зоологов были вознаграждены: оказалось, что гаитянские щелезубы существовали изолированно от других видов в течение десятков миллионов лет.

По данным специалистов, гаитянский щелезуб — единственный сохранившийся до наших дней вид, появившийся во времена динозавров. Как показало исследование, вероятнее всего линия гаитянского щелезуба отделилась от остальных млекопитающих около 73,6 миллионов лет назад. Теперь ученые пытаются понять, как щелезубам удалось пережить динозавров, особенно если принять во внимание теорию о падении погубившего древних ящеров астероида в районе Карибского бассейна.