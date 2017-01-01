Землю накрыла самая мощная магнитная буря за год

Геомагнитные возмущения были зафиксированы ночью.

В ночь с 18 на 19 марта на Земле была зафиксирована самая мощная с начала 2018 года магнитная буря. После полуночи ее мощность достигла максимума, а возбужденной магнитосфера планеты остается до сих пор, отмечают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Читай также: На Солнце произошла самая мощная вспышка в этом году

По мнению специалистов, буря стала реакцией Земли на высокоскоростной поток солнечного ветра — как сообщается, подобное типично для периодов, когда солнечная активность стремится к минимуму. Примерно по той же причине за недавнее время на Солнце не наблюдалось других событий — способных привести к геомагнитным возмущениям на Земле — в частности, вспышек и выбросов плазмы.

Исследователи уточняют, что ранее в этом году уже были зафиксированы три магнитные бури, каждая из которых относилась к первому, "минимальному" классу — ещё более слабые магнитные возмущения бурей не считались бы вовсе. Сегодняшнее событие на пике оценивалось в два бала по пятибалльной шкале, что соответствует "средней буре". Хотя возмущения, по всей видимости, сохранятся до конца дня, предполагается, что пик этого события уже пройден.

График бури

Читай также: Самая яркая вспышка на Солнце за последние пять лет

Бури второго класса, как сообщается, могут привести к ухудшению качества радиовещания, а также оказать некоторое влияние на работу космических аппаратов на орбите планеты. Также до широты 50 градусов сегодня могут наблюдаться полярные сияния, добавляют специалисты.

О том, что в эти дни Землю могут ожидать магнитные бури, специалисты сообщали пять дней назад, причём тогда специалисты были склонны предполагать, что все они будут относиться к первой из пяти категорий, а не второй. Также специалисты придерживались мнения, что возмущения должны были наблюдаться не минувшей ночью, а на протяжении вчерашнего дня. К слову, тогда сообщалось, что до конца месяца Землю ожидает ещё два подобных пика геомагнитных возмущений, один из которых придётся на 22, а другой - на 26 марта.