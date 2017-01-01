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Аппарат Juno заснял розовую бурю на Юпитере

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Космический аппарат зафиксировал атмосферный циклон.
Розовая буря
Розовая буря

Астрономы, работающие с данными, которые собирает находящийся на орбите Юпитера космический аппарат Juno, показали атмосферный циклон, складывающийся в причудливые узоры розового цвета.

Изображение «розовой бури» было получено 7 февраля 2018 года с расстояния 12 195 километров от Юпитера. Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Matt Brealey/Gustavo B C

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Запущенный в 2011 году исследовательский космический зонд «Juno» достиг Юпитера в июле 2016 года. С тех пор он обращается вокруг газовой планеты по полярной орбите. Цель миссии заключается в сборе информации о составе атмосферы, магнитном поле и ядре наибольшей планеты Солнечной системы.

Ученые уже узнали, что наибольших струйных течений в атмосфере Юпитера имеют восточно-западные ветра и простираются от верхних слоев облаков до 3 тысяч километров в глубину. Кроме того наблюдения показали, что турбулентная атмосфера Юпитера составляет примерно один процент общей массы планеты, а жидкая внутренняя часть Юпитера вращается подобно твердому телу.

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