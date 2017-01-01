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Найдена последняя статья Стивена Хокинга

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Работа касалась мультивселенных.
Хокинг написал статью за 10 дней до смерти
Хокинг написал статью за 10 дней до смерти

Физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся в прошлую среду, незадолго перед смертью выложил в сеть свою последнюю работу, посвященную возможности существования параллельных вселенных. Статья была выложена в архив электронных препринтов, и в последний раз правки в нее были внесены 4 марта, за 10 дней до смерти ученого.

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Статья под названием "A Smooth Exit from Eternal Inflation" написана в соавторстве с Томасом Хертогом из Лёвенского католического университета, и по данным Sunday Times, будет опубликована после рецензирования в одном из ведущих журналов.

Работа закладывает теоретическую основу и математический аппарат, который может быть использован в будущем для экспериментального доказательства гипотезы множественных вселенных. Это может быть сделано путем отправки новой космической миссии, которая будет искать определенные характеристики микроволнового излучения в космосе. По словам Хертога, работа призвана "превратить идею мультиверса в проверяемую научную конструкцию". По словам соавтора, он лично встречался с Хокингом для обсуждения последнего варианта статьи.

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Теги: Стивен Хокинг
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