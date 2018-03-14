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Ученые зафиксировали мощные инопланетные сигналы

Комментариев: 2
Сигналы по яркости входят в тройку самых мощных.
Сигналы зафиксировали в Австралии
Сигналы зафиксировали в Австралии

Ученые Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) зафиксировали два быстрых радиоимпульса, по яркости входящих в первую тройку подобных сигналов, сообщает The Sydney News.

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Сигналы обнаружены 9 и 11 марта 2018 года австралийским радиотелескопом Паркса, первый из них в 4,5 раза ярче следующего за ним по этому показателю быстрого радиоимпульса.

Другой быстрый радиовсплеск из первой тройки самых ярких недавно обнаружен командой Breakthrough Listen, которая занимается поиском сигналов инопланетных цивилизаций.

С 25 января 2001-го по 11 марта 2018-го, согласно каталогу быстрых радиоимпульсов, поддерживаемому Нидерландским институтом радиоастрономии, зафиксировано 33 таких сигнала, причем только один из них регистрировался сразу в двух годах (FRB 121102 в 2012-м и 2015-м).

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Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромной энергии - такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Выдвигаются различные гипотезы, объясняющие происхождение быстрых радиоимпульсов, предполагающие, в том числе, активность инопланетной цивилизации.

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Теги: астрономия, инопланетяне
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.03.2018, 17:42
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гость
Если они нас видят или увидят, значит уровень культуры и технологии давно перешел уровень локальных царьков бодков коррупционеров раздираемых междуусобицей. А это значит что мы им нахер кроме опытов или наблюдения не будем нужны. Не думаю что высокий уповень гуманизма у них перебьет науку))).
гость  (аноним)  14.03.2018, 17:29
Оценка:  +1
гость
Был бы я инопланетянином, и увидев дурку по имени ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, я бы не то шо на контакт не выходил, я бы вокруг вас непробиваемую стенку выстроил,шоб недай боже не вылезли
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