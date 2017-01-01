Астрономы исследовали мертвую галактику рядом с Млечным путем

В галактике NGC 1277 не появляются новые звезды.

Астрономы испанского Университета Ла-Лагуна провели исследование реликтовой галактики NGC 1277, в которой прекратился процесс образования новых звезд. Исследователи сообщают, что данная система практически не изменилась за последние 10 миллиардов лет. О подробностях наблюдений ученые сообщили в пресс-релизе, опубликованном сайтом EurekAlert.

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Первоначально галактика была открыта еще 1875 году британским астрономом Лоренсом Парсонсом. Но с тех пор о ней было мало что известно. Изучить галактику NGС 1277, располагающуюся в 220 миллионах световых лет от Земли, ученым помог космический телескоп Хаббл. Астрономы выяснили, что галактика состоит из старых красных звезд, число которых в два раза превышает количество звезд Млечного Пути. В то же время NGС 1277 почти в два раза меньше, чем наша галактика. Как правило, такие реликтовые галактики удалены на миллиарды световых лет от Солнечной системы.

Исследователи считают, что в какой-то момент реликтовая система просто перестала собирать вещество из межгалактической среды, необходимое для ее превращения в обычную спиральную галактику, и в итоге так и осталась в переходном звене линзовидных галактик.

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Вокруг NGС 1277 находится множество шаровых скоплений, состоящих из красных звезд. По мнению исследователей, именно они повлияли на первоначальную форму галактики. Обычно на более поздних этапах эволюции должны появляться синие шаровые скопления, что говорит о том, что система начинает поглощать другие галактики или сталкиваться с ними. В результате притока межзвездного вещества запускаются новые процессы звездообразования. Однако в NGС 1277 голубые звезды почти полностью отсутствуют.

Реликтовая галактика находится недалеко от скопления Персея, состоящего из более чем тысячи галактик. NGС 1277 перемещается со скоростью около трех миллионов километров в час, что слишком быстро для того, поэтому она просто не успевает притягивать вещество из других звездных систем.

Также известно, что вблизи центра галактики находится одна из самых массивных черных дыр во Вселенной. Ученые выяснили, что находящийся в этой области межзвездный газ слишком горяч для конденсации и образования новых звезд.