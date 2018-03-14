Умер Стивен Хокинг: ТОП-10 предсказаний ученого

Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни.

В Великобритании 14 марта умер известный физик Стивен Хокинг. Мы собрали ТОП-10 его неоднозначных предсказаний за последние годы.

Машины времени не существует

Машина времени

Стивен Хокинг на собственном опыте доказал, что машины времени не существует.

Эксперимент Хокинг организовал еще в июне 2009 года.

“Я устроил вечеринку для путешественников во времени, но приглашения на нее разослал только после того, как она закончилась. Я долго ждал гостей, но никто не пришел“, - поделился физик результатами эксперимента с журналом Ars Technica. Таким образом, как считает ученый, он доказал, что путешествие во времени невозможно.

Классических черных дыр не существует

Черная дыра

По мнению Хокинга, из-за вызванных квантовыми эффектами возмущений определить точную границу черной дыры невозможно в принципе.

В рассуждениях, которые занимают всего две страницы печатного текста, он предлагает заменить горизонт событий так называемым “видимым горизонтом событий“. Этот горизонт способен задерживать материю и энергию только на время, а не навсегда.

“Отсутствие горизонта событий означает, что не существует и черных дыр. По-крайней мере в смысле регионов пространства, которые свет не в состоянии покинуть“, - делает вывод космолог.

Опыты с бозоном Хиггса могут уничтожить время и пространство

Эксперименты с бозоном Хиггса

Читай также: Стивен Хокинг назвал обнаружение частицы Бога скучным открытием

Хокинг предупредил о крайней опасности для всей Вселенной дальнейших высокоэнергетических опытов с бозоном Хиггса.

По его мнению, бозон способен вызвать исчезновение двух фундаментальных основ мироздания: времени и пространства.

“Бозон Хиггса имеет очень опасный потенциал: в случае вхождения в состояние повышенной нестабильности он может привести к распаду вакуума“, - считал Хокинг.

Гибель человечества от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект может погубить жизнь

Как и основатель компаний Tesla и SpaceX Элон Маск, Стивен Хокинг придерживался мнения, что при внедрении технологий искусственного интеллекта следует соблюдать крайнюю осторожность.

По мнению Хокинга, развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к катастрофическим результатам для жителей нашей планеты, так как он обладает возможностью усовершенствовать себя самостоятельно, а также способен вступить в конфликт с людьми.

Опасность от инопланетян

Инопланетяне опасны для человечества

Читай также: Стивен Хокинг отпраздновал 70, но не смог выступить в Кембридже

Хокинг призывал землян игнорировать сигналы из космоса, так как намерения инопланетян могут быть недружелюбными. Об этом он рассказывал в коротком документальном фильме, посвященном экзопланете Глизе 832 c, которая может оказаться похожей на Землю.

В своем фильме физик “совершал путешествие“ в космосе, где посещает экзопланету Глизе 832 с. Она находится на расстоянии 16 световых лет от Солнца и на ней может быть жизнь. Также Хокинг предполагал, что данная планета может быть населена.

Стивен Хокинг назвал дату конца света

Землю ждет уничтожение

Знаменитый физик был уверен, что жизнь на Земле исчезнет из-за ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса. Хокинг призвал людей бежать с планеты и констатировал необходимость создания продвинутых технологий для дальних космических перелетов.

Хокинг предрек Земле судьбу Венеры

Земля может превратиться в Венеру

Профессор предполагал, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена.

Согласно исследованиям NASA, четыре миллиарда лет назад Венера напоминала Землю - на ней была вода, растительность, а температуры на планете соответствовали нынешним земным. Однако скопление парниковых газов в атмосфере “нагрело“ Венеру до 460 градусов по Цельсию.

Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый “дом“, прогнозирует Хокинг.

Хокинг нашел вход в другие вселенные

Вселенных может быть много

Физик обнаружил механизмы, с помощью которых информация возвращается из черной дыры. Об этом он заявил во время публичной лекции в столице Швеции Стокгольме. По словам Хокинга, информация, которая попала в черную дыру, может быть переведена в своего рода “голограмму“ или выйти в альтернативной вселенной.

Читай также: Стивен Хокинг назвал свою самую большую ошибку

Черные дыры могут быть входом в другие вселенные, однако, если войти в черную дыру, то обратной дороги уже не будет.

“Они не являются вечными тюрьмами, как о них когда-то думали. Все может выйти из черной дыры и, возможно, в другой вселенной“, - подчеркнул известный ученый.

Условие для выживания человечества

Нужно искать новые планеты для заселения

Читай также: Выдающийся физик Стивен Хокинг может полностью лишиться общения с миром

Хокинг назвал главное условие выживания человечества.

“Я твердо верю, что мы должны начать искать альтернативные планеты для возможного проживания“, - сказал Хокинг.

В марте 2017 года британский ученый поддержал идею создания мирового правительства. По мнению Хокинга, это позволит остановить агрессию человека, в частности, биологическую или ядерную войну, под угрозой наступления которых, по мнению эксперта, находится человек.

Хокинг назвал женщин самой большой загадкой природы

Женщины - главная тайна Вселенной

Накануне своего 70-летия Стивен Хокин дал интервью журналу New Scientist, в ходе которого признал: большую часть времени он думает о женщинах - таинственных и совершенно непонятных ему существах.

Смотри также документальный фильм с Хокингом - Кратка история времени: