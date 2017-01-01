Назван вред от видео в интернете

Просмотр видео на YouTube не помогает нам становиться лучше.

Специалисты из Чикагского университета (США) выяснили, что частый просмотр видеороликов на Ютьюбе и в социальных сетях приводит к излишней самоуверенности: мы обманчиво считаем, что приобретаем новые навыки.

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"Люди думают, что могут сделать то же самое, что и человек на видео. Даже когда на самом деле их способности не изменились к лучшему, — говорит автор исследования Майкл Кардас (Michael Kardas). — Наши результаты указывают, что простое наблюдение за другими может привести к попыткам овладеть теми же навыками, хотя человек может быть не готов или не способен сделать то же самое".

Серия из шести экспериментов показала, что просмотр видео не может улучшить реальные навыки, зато повышает самомнение. Так, в одном эксперименте 1003 добровольцам предлагалось повторить трюк со скатертью, пользуясь пошаговой видеоинструкцией. Просмотревшие пятисекундное видео 20 раз добровольцы ощущали гораздо большую уверенность в том, что им удастся выдернуть скатерть, не потревожив стоявшие на ней предметы. Те, кто посмотрел ролик всего раз, а также те, кто читал о трюке или размышлял над его механикой, были меньше уверены в своих силах.

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В другом эксперименте 193 участникам предложили сыграть в дартс. Просмотревшие 20 раз видеоролики люди считали, что они, несомненно, попадут в яблочко. Просмотревшие ролик всего один раз не были столь самоуверенны. Правда, и в том и в другом случае добровольцы справились с бросанием дротиков одинаково плохо.

Психологи предупреждают, что при просмотре роликов в интернете (будь то инструкции по ремонту или обучающие жонглированию ролики) не следует переоценивать свои силы. Отслеживание конкретных шагов и действий при выполнении тех или иных заданий не приближает человека к формированию тех же навыков, что у человека на видео.