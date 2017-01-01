Найденные в Германии вытянутые черепа оказались невестами с востока

Анализ вытянутых черепов раскрыл тайну их происхождения.

Загадке вытянутых черепов из Баварии уже больше полувека: первые из них нашли в 60-е годы во время раскопок на территории современных немецких городов, стоящих на берегах Дуная. Все они датируются примерно пятым веком н.э., и обнаруживаются рядом с совершенно обыкновенными черепами того же времени захоронения по всей Европе и Азии. О том, что произошло с этими людьми, почему их черепа так вытянулись и что это значит, у историков до сих пор нет единого мнения.

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Чтобы пролить свет на загадку длинных черепов, Иоахим Бюргер (Joachim Burger) из университета Гутенберга в немецком Майнце и его коллеги секвенировали ДНК, извлеченную из останков людей с удлиненными черепами и с нормальными черепами из расположенных рядом погребений Десять мужчин и 13 женщин с нормальными черепами, как оказалось, были светлокожими, голубоглазыми и светловолосыми, и в целом напоминали современных жителей Центральной и Северной Европы. А вот ДНК 13 женщин с удлиненными черепами свидетельствует о более восточном облике: карих глазах и темных волосах; эти женщины, скорее всего, внешне были похожи на современных жителей юга Европы, особенно на болгарок и румынок.

Причиной удлиннения головы, по мнению Бюргера, была искусственная деформация черепа — практика, распространенная в средневековой Центральной Азии и в некоторых других местах; свидетельства ее существования уже во II веке обнаруживаются на территории современной Румынии; по всей видимости, там ее применяли и к мальчикам, и к девочкам.

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Но в Баварии находят только женские длинные черепа, и Бюргер с коллегами полагают, что обладательницы деформированных черепов приезжали на запад из Румынии — возможно, в качестве невест. Ритуальная деформация черепа — процесс долгий и трудоемкий, занимались им, как правило, в богатых семьях, вытянутая голова часто служила признаком высокого социального положения и богатства рода. Возможно, длинноголовые румынские женщины вступали в династические браки с представителями дунайских сообществ, считают немецкие историки. Неизвестно, путешествовали ли западные невесты на восток.

Критики теории Бюргера указывают, во‑первых, на отсутствие свидетельств того, что деформация черепов была намеренной. Мягкий детский череп иногда деформируется тугими пеленками или твердыми поверхностями, в средние века такое случалось, и тому есть свидетельства. Во‑вторых, указывают оппоненты, для династического брака между европейскими племенами пятого века 13 — слишком большое число невест; обычно обходились одной — двумя. Бюргер парирует аргументом о том, что в погребениях возле каждого отдельного поселения археологи обнаруживают небольшое количество удлиненных черепов, а 13 для анализа собрали со всего региона.