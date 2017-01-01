Астрономы: На одну из лун Сатурна рухнуло кольцо

Третья луна Сатурна - Япет - опоясана горным хребтом.

Третью луну Сатурна Япет обрамляет гигантский пояс в виде горного хребта. Ученые путем моделирования попытались понять происхождение столь странной формации.

Естественный спутник Сатурна Япет, диаметр которого составляет около 1 400 километров, является третьей по величине луной этой планеты. Плотность Япета невелика: астрономы предполагают, что разделенный на темное и светлое полушария спутник состоит в значительной мере из водяного льда, в который вмерзли относительно небольшие количества каменных пород.

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То, что эту луну Сатурна часто называют "грецким орехом" связано с ее формой: на две трети длины экватора Япета протянулась странная горная цепь, словно шов разделяющая "половинки ореховой скорлупы". Но чтобы такой горный хребет стал определяющим признаком силуэта этого небесного тела, он действительно должен быть сверхпропорциональным. А ведь так оно и есть: ширина его составляет около 20 километров, а в некоторых местах 20 километров достигает и его высота. Если применить это к пропорциям Земли, то такие горы взмывали бы в небо на нашей планете на высоту в 100 километров.

Гипотезы в отношении возникновения этого гигантского феномена существуют разные, но самая сенсационная из них оказалась не столь уже фантастической, как показали последние исследования. Ученые считают вполне вероятным, что горная цепь – это остатки бывшего кольца, которое обрушилось на естественный спутник Сатурна. Кольцевые системы не ограничиваются лишь газовыми гигантами. Например, астероид Харикло, диаметр которого не достигает и 250 километров, тоже обзавелся двумя ледяными кольцами.

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Ангела Штикле из университета Джона Хопкинса просчитала со своей командой возможную модель – что могло бы произойти, если бы гипотетическое ледяное кольцо упало на Япет. Исследователи считают, что результат коренным образом отличался бы от последствий бомбардировки астероидом или кометой. Материал кольца двигался не по независимой траектории, а уже был гравитационно привязан к этому небесному телу. Отдельные компоненты утратившего стабильность кольца могли еще по нисходящей спирали продолжать совершать обороты вокруг Япета и, в конце концов, ударялись о его поверхность под плоским углом.

Разумеется, что эффект отличался от мягкого приземления, но это не стало и интенсивной бомбардировкой. При моделировании астрономы взяли за основу глыбы размером от одного метра до одного километра. При этом как минимум на компьютере такие падения почти не приводили к образованию глубоких ударных кратеров, причем сами обломки не превращались в пыль. Падающий на поверхность материал постепенно накапливался и, в конце концов, превратился в формацию, которая очень близко напоминает образование, действительно существующее на Япете.