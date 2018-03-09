Астрономы: Вселенная горячее с одной стороны

Один край Вселенной холоднее, а другой - горячее.

Ученым уже давно известно о разнице в энергии наблюдаемого реликтового излучения, однако до сих пор оставалось неизвестным, насколько реально это различие и не связано ли оно с систематической ошибкой наблюдений. Исследователи из Университета Южной Калифорнии, США, похоже, знают, как найти ответ на этот вопрос.

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При наблюдениях с Земли Вселенная выглядит более горячей с одного конца, чем с другого, если судить по энергии реликтового, или космического микроволнового излучения (cosmic microwave background radiation, CMB). Однако ученые допускают, что это различие может быть обусловлено допплеровским эффектом, связанным с движением Солнечной системы в пространстве по отношению к остальной части Вселенной.

Допплеровский эффект представляет собой видимое смещение частоты электромагнитных волн при наблюдениях объекта, который быстро приближается к наблюдателю или удаляется от него. В первом случае происходит смещение максимума интенсивности излучения в сторону более высоких частот, во втором – в сторону более низких частот. Допплеровское смещение максимума интенсивности реликтового излучения в область более высоких частот соответствует тому, что при оценках температуры этого излучения мы будем получать завышенные цифры – и обратное верно для случая допплеровского смещения в область более низких частот.

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В новой работе исследователи во главе с Сиявашем Ясини (Siavash Yasini) из Университета Южной Калифорнии предлагают проверить, действительно ли регистрируемый при наблюдениях градиент температуры фонового излучения связан с допплеровским эффектом, или же он является характерным свойством Вселенной. Ответить на этот вопрос поможет усредненный по всему небу спектр CMB; получить эти данные позволят обзоры неба следующих поколений, отмечают Ясини и его коллеги.

Составлено по материалам, предоставленным Университетом Южной Калифорнии.