Стивен Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва

Хокинг считает, что до Большого взрыва время было мнимое.

Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг попытался ответить на вопрос Что было до Большого взрыва. Случилось это в ходе интервью, которое Хокингу устроил другой знаменитый учёный – астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

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Интервью с Хокингом стало частью телепередачи StarTalk, ведущим которой является Нил Деграсс Тайсон. Учёные являются старыми друзьями, поэтому договориться о встрече для них не составило большого труда. Тайсон задал коллеге вопрос, который не даёт покоя многим учёным, да и просто людям, неравнодушным к науке: что же всё-таки было до Большого взрыва? Стивен Хокинг ответил достаточно лаконично и постарался понятным языком объяснить свою точку зрения.

"До Большого взрыва ничего не существовало. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который искривляется под воздействием материи и энергии. Мне более близок евклидов подход к квантовой гравитации, описывающий зарождение Вселенной. Согласно этому подходу мы должны заменить обычное время на время мнимое, которое представляет собой четвёртое измерение пространства. Согласно Евклиду история Вселенной, существующей во мнимом времени, представляет собой четырёхмерную искривлённую поверхность, подобную поверхности Земли, но с двумя дополнительными измерениями".

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Стивен Хокинг совместно с американским физиком Джеймсом Хартлом пришли к выводу, что "граничное условие Вселенной" заключается в том, что у неё попросту нет границ. Другими словами, евклидов подход представляет пространство и время как некую замкнутую поверхность, у которой нет конца. Начало существования Вселенной Хокинг сравнил с Южным полюсом Земли. "Нет ничего южнее Южного полюса. Точно так же не существовало ничего и до момента Большого взрыва", - подытожил свой ответ физик.