Найден новый вид стволовых клеток

Клетки смогут сращивать кости.

Если развернуть вспять биологические часы любой клетки человеческого организма, то она вернётся к состоянию одной из разновидностей стволовых клеток. Именно с них начинается рост многоклеточных организмов, стволовые клетки способны самообновляться, образовывать новые стволовые клетки, делиться посредством митоза и превращаться в клетки различных тканей и органов. Исследователям из Университета Квинсленда удалось открыть новую разновидность стволовых клеток, способных превращаться в ткани со встроенными кровеносными сосудами.

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Изначально перед учёными стояла совершенно иная задача. Они изолировали из плаценты стволовые клетки, которые, как предполагалось, отвечали за развитие и выстилание кровеносных сосудов клетками эндотелиальными. Но когда учёные попытались вырастить их, они поняли, что помимо них там есть что-то ещё. В составе питательной среды были обнаружены также мезенхимальные клетки, участвующие в развитии костей, хрящей и жировой ткани. В какой-то момент учёные даже засомневались — не совершили ли они грубых ошибок в ходе эксперимента.

"Сначала мы подумали, что допустили ошибку и процесс изоляции прошёл неидеально, из-за чего в питательную среду попали также мезенхимальные клетки. Но после того, как мы тщательно очистили изолированные стволовые клетки от всего постороннего, мы заметили, что они производят на свет не только эндотелиальные, но ещё и мезенхимальные клетки. И вот тогда мы осознали, что дело вовсе не в нашей ошибке, ведь мы изолировали их из плаценты буквально поштучно. Ничего лишнего попасть туда просто не могло", - рассказывает автор исследования Киараш Косротерани.

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Открытие это позволило выделить совершенно новый вид стволовых клеток, который получил от учёных название "мезоэндотелиальные стволовые клетки". По сути, клетки эти являются источником двух видов других стволовых клеток, поэтому исследователи часто используют в их отношении выражение «двойные стволовые клетки». Если ранее сотрудникам лабораторий приходилось отбирать каждую из разновидностей производных этого вида клеток отдельно, то теперь такая необходимость отпадает, ведь мезоэндотелиальные клетки обладают сразу двумя функциями по цене одной.

Учёные считают, что мезоэндотелиальные стволовые клетки в будущем могут найти применение в самых разных областях медицины. К примеру, с их помощью можно будет сращивать сломанные кости, повреждённые хрящи, кровеносные сосуды. Преимущества этих клеток состоит в том, что они способны продуцировать ткани с интегрированными в них сосудами, что крайне важно для врачей, ведь другими способами подобного добиться пока невозможно. Результаты исследований вы можете прочесть в журнале Stem Cell Reports.