Ученые измерили магнитное поле в центре Млечного Пути

Также составлена карта магнитного поля центра нашей галактики.

Группа астрономов под руководством Патрика Роше (Pat Roche) из Оксфордского университета и Криса Пакэма (Chris Packham) из Университета штата Техас в Сан-Антонио измерила поляризацию инфракрасного излучения, исходящего из центра Млечного Пути, и составила карту магнитного поля в центре Галактики с рекордным разрешением, вдвое превышающим разрешение предыдущей такой карты.

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В центре нашей Галактики, как и большинства других, находится сверхмассивная черная дыра – SgrA*. Собственного света она не излучает, и в том числе поэтому сфотографировать ее невозможно, зато во всех диапазонах излучает вещество в ее окрестностях. Это излучение вполне поддается регистрации мощными телескопами. В этот раз ученые воспользовались Большим Канарским телескопом и измерили излучение, приходящее из центра Галактики в инфракрасной области электромагнитного спектра.

Пропуская космическое излучение через поляризационный фильтр, ученые измерили его поляризацию в интересующей их области Галактики. Сделав поправку на облака, которых над Гавайями за все семь дней наблюдения практически не было, и на космическую пыль, на которой излучение рассеивается по пути к Земле, ученые получили карту поляризации ИК-излучения в окрестностях черной дыры с беспрецедентно большим разрешением.

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На карте четко видны две области высокой поляризации и линии магнитного поля, вдоль которых выстраивается межзвездное вещество, – горячий газ и пыль (на изображении – тонкие белые нити). Размеры изученного региона составляют около 1х1 св. года. Вблизи черной дыры пучки нитей меняют направление.

Ученые отметили, что даже яркие звезды, расположенные в этой области Галактики, хотя и обладают собственными сильными магнитными полями, однако мало влияют на поляризацию излучения вокруг себя. Природа источника магнитного поля, пронизывающего центр Галактики, точно неизвестна, однако астрономы предполагают, что он как-то связан с гравитацией черной дыры.