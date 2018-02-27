Против раковых метастазов создали эффективное лекарство

Метастазы разрушаются при введении лекарства.

Ученые Калифорнийского университета разработали новый способ доставки в раковые опухоли препарата паклитаксела. Они объединили это соединение с молекулой 123B9, которая нацелена на онкоген EphA2, способствующий образованию метастазов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Опухолевые метастазы являются основной причиной смерти пациентов от злокачественных новообразований. В настоящее время нет эффективной терапии против образования вторичных очагов рака. Однако распространение дефектных клеток через кровь и лимфу в другие ткани и органы зависит от ряда соединений, в том числе онкогена EphA2.

По словам исследователей, EphA2, связанный с препаратом, действует как троянский конь, транспортируя лекарство в быстро делящиеся злокачественные клетки и препятствуя их распространению. При этом агонист 123B9, попадая внутрь очага, приводит к тому, что онкоген, находящийся на внешней стороне клетки, втягивается внутрь и разрушается. Это, в свою очередь, снижает количество дефектных клеток, циркулирующих в кровеносной системе человека. Опыты на мышах с раком молочной железы продемонстрировали, что у грызунов, получающих комбинированное лекарство, не образуются метастазы в легких в отличие от тех животных, которым давали только паклитаксел.

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15 февраля 2018 года в журнале Cancer Research опубликована статья ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, в которой сообщается о создании генетически модифицированного вируса, убивающего раковые клетки, а также стимулирующего иммунную реакцию против опухоли.