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На снимках Google Earth обнаружили странную полосу

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Конспирологи в недоумении.
На снимках Google Earth обнаружили странную полосу

На снимках Google Earth была обнаружена странная полоса вокруг Земли, растянутая от Антарктиды до Северного полюса.

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Специалисты изучали трехмерную модель Земли с помощью программы Google Earth, когда обнаружили странную белую полосу, которая охватила свыше 21 тыс. км нашей планеты.

Данное явление вполне можно принять за обычный след от пролетевшего самолета. Однако тот не может лететь от Антарктиды до Северного полюса без остановок и смены направления. Видеозапись с находкой была опубликована в Сети. Такую же полосу нашли на видео с МКС.

На снимках Google Earth обнаружили странную полосу
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Пользователи, просмотревшие видео утверждают, что на самом деле это просто сборная картинка из нескольких снимков. В результате такой сборки и появилась загадочная линия.

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Теги: Google Earth, видео
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