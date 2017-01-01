Обнаружены самые крупные во Вселенной черные дыры

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах крупных галактик.

В активных центрах крупных галактик, от нашего Млечного Пути до далеких и недоступных скоплений, находятся сверхмассивные черные дыры. Поглощая облака газа и звезды, сливаясь с другими черными дырами, они могут набирать массу в много десятков миллиардов масс Солнца, оказывая влияние на рост и эволюцию своих галактик. Впрочем, таким "ультрамассивным" гигантам требуется немало времени на рост, и в современной Вселенной они встречаются редко. Текущий рекордсмен – квазар S5 0014+81 в созвездии Цефея - может достигать 40 млрд солнечных масс. Но большинство известных сверхмассивных черных дыр измеряются порядками от сотен тысяч до сотен миллионов солнц.

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Однако новая работа международной группы астрофизиков указывает, что мы можем сильно недооценивать распространенность «ультрамассивных» черных дыр. Профессор Монреальского университета Жюли Хлавачек-Ларрондо (Julie Hlavacek-Larrondo) и ее коллеги изучили 72 галактики, расположенные в наиболее ярких и крупных скоплениях на расстоянии до 3,5 млрд световых лет. Ученые сравнили их массы с массами сверхмассивных черных дыр в их центрах. Результаты работы представлены в статье, опубликованной журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и представленной на сервисе препринтов arXiv.org.

Наблюдения космического телескопа Chandra позволили зарегистрировать рентгеновское излучение аккреционных дисков материи и исходя из этого оценить массы черных дыр. Светимости самих галактик в радиодиапазоне позволили оценить их собственные массы и сопоставить полученные цифры. Как и следовало ожидать, чем крупнее галактика, тем больше по размеру черная дыра в ее центре, однако в целом рост размеров черных дыр идет быстрее, чем галактик.

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Зависимость размеров галактик и их сверхмассивных черных дыр оказалась нелинейной, а черные дыры у самых крупных из них – куда тяжелее, чем можно было предположить. Так, около 40 процентов рассмотренных учеными галактик содержали "ультрамассивные" черные дыры массами 10 млрд солнц и более. Объяснить удивительную скорость их роста еще предстоит. Возможно, они начинали формироваться в идеальных условиях и увеличивались быстрее, чем можно ожидать. А возможно, мы упускаем что-то важное в понимании механизмов роста сверхмассивных черных дыр.