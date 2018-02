Растения покорили Землю на 100 млн лет раньше, чем считалось

Найдены более старые растения.

На протяжении первых четырёх миллиардов своего существования наша планета была лишена какой-либо жизни, кроме микробов. Ситуация в корне изменилась в тот момент, когда Землю начали озеленять растения, создавшие благоприятную среду для заселения континентов животными. Ранее учёные считали, что произошло это около 420 миллионов лет назад, опираясь на найденные ими окаменелости ископаемых растений. Но новые находки заставили их изменить своё мнение.

Новые исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, доказывают, что колонизация поверхности Земли растениями произошла на 100 млн лет раньше, чем предполагалось до этого. И это открытие серьёзно меняет восприятие наукой эволюции биосферы нашей планеты. Ведь растения являются одним из ключевых факторов в углеродном цикле, регулирующим атмосферу и климат планеты на протяжении сотен миллионов лет.

Команда исследователей из Школы наук о Земле при Бристольском университете использовала технологию "молекулярных часов" - метод датирования филогенетических событий, основанный на гипотезе, согласно которой эволюционно значимые замены мономеров в нуклеиновых кислотах или аминокислот в белках происходят с практически постоянной скоростью. Таким образом учёным стало понятно, что первые наземные растения существовали на Земле уже в середине Кембрийского периода, который начался 541 миллион лет назад.

"Глобальное распространение растений и их адаптация к жизни на суше привели к увеличению показателей континентального выветривания (процесс разрушения и химического изменения горных пород). Всё это в конечном итоге привело к резкому снижению уровня углекислого газа в атмосфере и к глобальному похолоданию. Предыдущие попытки смоделировать данные изменения в атмосфере оказались неточными. Наши исследования вносят некоторые коррективы в уже существующую модель эволюции биосферы", — делится своими мыслями автор исследования доктор Дженнифер Моррис.