Физики назвали строение Земли невозможным

Внутреннее ядро планеты считают парадоксальным.

Группа американских исследователей, представляющих Университет Кейс Вестерн Резерв, пришли к выводу, что состав внутреннего ядра Земли довольно "парадоксален". По мнению ученых, при любом сценарии развития нашей планеты этот состав почти наверняка должен был бы оказаться другим.

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Считается, что ядро Земли состоит более чем из одного слоя, причём внутренняя её часть состоит из твёрдого металла, а внешний — из расплавленного железа и более лёгких элементов. Предполагается, что такая структура ядра должна была сформироваться в первые мгновения существования планеты 4,2 миллиарда лет назад. Тем не менее, составленная специалистами компьютерная модель формирования Земли показала, что чисто теоретически подобного произойти было не должно, и ядро должно было либо полностью стать твёрдым, либо, напротив, остаться полностью жидким. Как поясняют учёные, если первоначально ядро было однородным, то у него не могло появиться твёрдой внутренней части. В то же время, на данный момент у учёных нет и ответа на вопрос, что позволило ядру планеты оказаться неоднородным сразу же.

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Специалисты не ставят под сомнение тот факт, что ядро Земли "многослойно", в том числе, потому, что этим объясняются многие характеристики магнитного поля нашей планеты. Тем не менее, учёные предполагают, что человечество значительно хуже представляет себе первоначальный этап формирования планеты, чем могло показаться ранее. В качестве одного из возможных сценариев специалисты называют формирование куска металла размером с город, устремившегося к центру ядра, однако в этом случае остаётся непонятным, как он сформировался и почему не растворился вскоре после этого. Учёные предполагают, что теперь геологам следует заняться поиском ответов на возникшие вопросы.

Исследование было опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.