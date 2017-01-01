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Причину неизлечимого ожирения нашли в белке

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Ученые объяснили, почему некоторые люди плохо сбрасывают вес.
В невозможности похудеть обвинили белок
В невозможности похудеть обвинили белок

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, почему люди с ожирением с трудом избавляются от лишнего веса. Виновником этого оказался белок TBK1, который уменьшает способность клеток сжигать калории. Об этом сообщается в пресс-релизе исследования на MedicalXpress.

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TBK1 или TANK-связывающая киназа 1 - фермент, который активируется в ответ на воспалительные процессы, связанные с обусловленным ожирением хроническим стрессом. Киназа отключает АМФ-активируемую протеинкиназу (АМФК), которая контролирует энергетический баланс в клетках, блокирует синтез жирных кислот и активирует их окисление. В результате организм снижает затраты энергии, что затрудняет потерю веса.

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Показано, что в клетках существует петля обратной связи, когда активация АМФК во время голодания способствует работе ингибирующей ее TBK1. Подобное происходит и со способствующим воспалению транскрипционным фактором NF-κB, который активирует TBK1, но сам же подавляется последним, хоть и не полностью. При отключенном TBK1 уровень воспалительных реакций в ответ на ожирение увеличивается.

Показано, что удаление из клетки TBK1 приводило к потере веса у мышей с ожирением и повышенному воспалению, однако у грызунов с нормальным весом изменений не было. При этом амлексанокс — ингибитор киназы — способствует потере веса.

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Теги: ожирение
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