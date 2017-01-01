Телескоп Хаббл заснял одинокую галактику

Небольшая галактика находится от нас в 50 млн световых лет.

Новое изображение от космического телескопа Хаббл показывает нам красоту небольшой галактики, известной как NGC 1559.

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Спиральная галактика с перемычкой (баром) NGC 1559 находится на расстоянии около 50 миллионов световых лет в созвездии Сетка. Была открыта 6 ноября 1826 года английским астрономом Джеймсом Данлопом.

NGC 1559 имеет массивные спиральные руки, с гигантскими очагами звездообразования. Однако, несмотря на свою кажущуюся массивность, галактика, по заверению астрономов, содержит в себе массу около десяти миллиардов Солнц, то есть она почти в 100 раз меньше, чем Млечный Путь.

Тем не менее, эта небольшая галактика является рекордсменом по количеству сверхновых звезд.Ученые наблюдали вспышки сверхновых в галактике в 1984, 1986, 2005 и 2009 годах. Это SN 1984J, SN 1986L, SN 2005df (Тип Ia) и SN 2009ib (Тип II-P).