NASA показало марсианскую панораму

Снимки сделаны марсоходом Curiosity.

Марсоход Curiosity исследует Красную планету уже более пяти лет, и за это время успел сделать много важных открытий. Недавно он остановился на хребте Веры Рубин, во время достаточно редкого периода ясной погоды. Там им было сделано 16 снимков, которые NASA затем объединило в потрясающую ультраширокую панораму.

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Снимки были сделаны марсоходом 25 октября 2017 года, в ходе 1 856 сола, или марсианского дня, когда погода была достаточно ясной и были заметны горы на удалении примерно 80 километров. NASA отмечает, что у изображения был откорректирован баланс белого, так, чтобы цвета камней напоминали таковые на Земле при дневном свете.

Кроме того, на видео показан маршрут Curiosity, пройденный им с момента начала работы в 2012 году — от места посадки до залива Йеллоунайф и вплоть до пересечения дюн Багнолда (после чего марсоход прибыл на хребет Веры Рубин, откуда и сделал данные снимки).