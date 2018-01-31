Ученые обучили косатку человеческой речи

Косатка научилась имитировать человеческую речь.

Косатки считаются одними из самых умных морских млекопитающих, они неплохо обучаются и поэтому часто содержатся в неволе и участвуют в водных шоу. В естественных условиях они живут небольшими семейными группами и активно общаются, в том числе и с помощью звуков, и у разных популяций даже обнаруживаются различные собственные диалекты. Оказавшись в одиночестве, они нередко возмещают нехватку коммуникаций контактом с другими существами – так, известны их подражания голосам дельфинов.

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Но еще более впечатляющие умения демонстрирует 16-летняя косатка Вики, одна из четырех содержащихся в аквариуме Marineland во французском Антибе. Она родилась в неволе и постоянно участвует в экспериментах по исследованию поведения этих животных. После того как она выучилась команде "повтори", Вики научилась имитировать звук причмокивания губами, скрипа, и даже некоторые слова человеческой речи: привет (hello), пока (bye-bye) и несколько начальных цифр.

Об уникальном достижении Вики рассказывается в статье, опубликованной журналом Proceedings of the Royal Society B: по словам ученых, это первый известный случай обучения косатки довольно внятному произнесению слов человеческой речи. Если не считать попугаев и некоторых других птиц, то до сих пор такая способность была показана лишь для слонов, тюленей и белух.

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Авторы отмечают замечательную обучаемость своей питомицы, которой требовалось всего лишь от 4 до 17 попыток, чтобы выучить новое человеческое слово – разумеется, лишь его звучание. Но какой бы умной ни была косатка, она, конечно, не понимает смысл этой звуковой имитации. Зато в природе такие навыки позволяют этим животным осваивать диалект не только собственной стаи, но и других, с которыми им доведется общаться.