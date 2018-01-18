Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид

Ширина астероида - более километра.

Крупный астероид под названием 2002 AJ129 разминется с Землей 4 февраля. По классификации NASA он относится к потенциально опасному типу. Ширина небесного тела составляет более километра.

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Беспокоиться не о чем: астероид пролетит примерно в 4 миллионах километров от Земли со скоростью более 100 тысяч км/ч и не нанесет никакого урона нашей планете. Для сравнения, между нашей планетой и Луной всего 384 тысячи километров. Но на всякий случай за 2002 AJ129 будут наблюдать астрономы.

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Сообщается, что в случае падения на Землю астероид с большой долей вероятности привел бы к концу света: оседание одной только пыли после катастрофы длилось бы не один год.

Как можно догадаться из названия, небесное тело было открыто в 2002 году. С тех пор за ним ведется наблюдение.