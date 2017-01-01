Загадочный метеорит из Египта оказался старше Солнечной системы

Найденный метеорит содержит соединения, которые не встречались ранее.

Исследователи из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) выяснили, что найденный в Египте в 1996 году метеорит "Гипатия" уникален, так как содержит минеральные соединения, которые ранее не встречались ни у одного из небесных тел. Но самое главное, таких соединений нет ни на Земле, ни в Солнечной системе, передает Science Alert.

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По словам одного из авторов исследования Яна Крамерса, в составе метеорита обнаружено большое количество очень специфических полиароматических углеводородов, являющихся основным компонентом межзвездной пыли, существовавшей еще до образования нашей Солнечной системы.

Кстати, ранее специалисты пришли к выводу, что "Гипатию" сложно отнести к хондритам, к которым относится большинство каменных тел, сформировавшихся на заре Солнечной системы.

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"В хондритах содержится небольшое количество углерода и много кремния. Но большая часть "Гипатии" хоть и богата углеродом, но содержит необычно мало кремния", - говорит Ян Крамерс.

Согласно оценкам ученых, "Гипатия" появилась на свет при температуре ниже минус 196 градусов Цельсия и, скорее всего, прилетела на Землю из пояса Койпера.