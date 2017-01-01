NASA показало полет через туманность Ориона
Видео создали на основе снимков телескопов.
NASA опубликовало видео "полета" сквозь Туманность Ориона, яркость которой позволяет увидеть ее из любой точки Земли.
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При создании проекта были использованы данные, собранные спутниками Хаббл и Спитцер, который производит наблюдение в инфракрасном диапазоне. Специалисты сопоставили два изображения и добавили рисунку объемности, тем самым показав космический объект "изнутри".
Туманность Ориона - самая яркая диффузная туманность, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.
Полет через туманность Ориона
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