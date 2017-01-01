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NASA показало полет через туманность Ориона

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Видео создали на основе снимков телескопов.
Туманность Ориона
Туманность Ориона
Скриншот видео

NASA опубликовало видео "полета" сквозь Туманность Ориона, яркость которой позволяет увидеть ее из любой точки Земли.

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При создании проекта были использованы данные, собранные спутниками Хаббл и Спитцер, который производит наблюдение в инфракрасном диапазоне. Специалисты сопоставили два изображения и добавили рисунку объемности, тем самым показав космический объект "изнутри".

Туманность Ориона - самая яркая диффузная туманность, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.

Полет через туманность Ориона
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Теги: туманность Ориона, видео, NASA
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