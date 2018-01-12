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На Марсе нашли залежи водяного льда

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Лед залегает под тонким слоем грунта.
На Марсе нашли новые залежи льда
На Марсе нашли новые залежи льда

Открытые недавно месторождения водяного льда на крутых обрывах марсианских гор заставили ученых предположить, что на Марсе есть залежи льда, скрытые под тонким - 1−2-метровым - слоем реголита.

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То, что лед залегает неглубоко, может оказаться хорошей новостью для участников будущих марсианских миссий, считает планетолог Колин Дандас. Лед, скрытый всего метром-другим песка и камней, можно использовать как источник питьевой воды или добывать из него кислород - для дыхания или для заправки топливных баков межпланетного корабля.

Лед на крутых склонах Дандас и его коллеги обнаружили на снимках орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). В отличие от ледяных полей, открытых в 2008 году спускаемым аппаратом Phoenix Mars, лед, скрытый под марсианским грунтом, залегает близко к экватору (средняя широта - около 55°), а не возле полюсов.

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На снимках видно, что лед залегает тонкими слоями. Дандас предполагает, что эти залежи образовались в результате обильных снегопадов миллионы лет назад. А большие валуны, торчащие изо льда, позволяют заключить, что с каждым годом ледники становятся на несколько миллиметров тоньше из-за эррозии.

Добывать лед непосредственно на местах, замеченных камерой MRO - не лучшая идея; месторождения располагаются в труднопроходимых местах в высоких горах. Однако Дандас считает, что могут существовать другие выходы, в менее пересеченной местности.

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Теги: Марс, лед, вода на Марсе
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.01.2018, 11:59
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гость
почнемо загаджувати іншу планету
sim22    12.01.2018, 12:23
Оценка:  0
sim22
эт точно...
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