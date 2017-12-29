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Первый человек на Марсе родится через 100 лет - ученые

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Эксперты предположили сроки колонизации Красной планеты.
Первый человек на Марсе может родиться в следующем веке
Первый человек на Марсе может родиться в следующем веке

Экспедиция первых людей на Марс все больше перестает быть похожей на научную фантастику, ведь тех людей, которые попытаются воплотить эту инициативу в реальность с каждым днем становится все больше. Ученые решили подытожить, что первый человек на Марсе родится не менее, чем через 100 лет.   

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Некоторые ученые отмечают, что несмотря на то, что многие ведущие компании утверждают, будто путешествие возможно уже сейчас, это остается неправдой, ведь для успешной экспедиции на Красную планету, космической отрасли потребуются более продвинутые технологии, на разработку которых может уйти от 50 до 100 лет.

Звезда среди гиков Илон Маск обещает, что не только раньше всех придумает способный к транспортировке колонистов корабль, но и также сможет доставить их на Красную планету менее, чем за 3 месяца.   

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По сути, единственное, что действительно останавливает экспертов от туристического полета в космос - это незащищенность землян. Когда удастся отыскать способ, который защитит человека от пагубного влияния космического пространства, то преград, которые стали бы перед учеными и организацией полета на Марс, попросту не останется. 

Помимо этого, необходимо придумать, каким образом создать гравитационное поле. Специалисты весьма успешно справляются с подобными трудностями. К примеру, гравитацию можно добывать благодаря силам инерции. В таких условиях поселение на Марсе возникнет не менее, чем через 50 лет, а первый человек родится через сотню лет.

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Теги: Марс, колонизация Марса
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