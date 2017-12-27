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31 января землян ожидает кровавое суперлуние

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Суперлуние и затмение одновременно можно будет наблюдать в Украине.
Кровавая луна
Кровавая луна

Так называемая “кровавая луна“ совпадет с суперлунием 31 января. 

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Частичное лунное затмение заставит Луну окраситься в красный цвет.

Отмечается, что суперлуние не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

Затмение и зоны наблюдения
Затмение и зоны наблюдения

Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом наиболее яркий красный оттенок при затмении создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.

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Теги: суперлуние, лунное затмение
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Источник: space.com

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