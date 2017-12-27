Ученые назвали ТОП-3 космических взрывов

Все эти потрясения - дело будущего.

Специалисты провели исследование, изучив последние научные сведения, и составили ТОП-3 масштабных столкновений, которые произойдут в ближайшее время по космическим меркам.

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На первом месте ТОП-3 космических взрывов, которые потрясут пространство - квазар J0045+41. Он находится в 2,6 миллиардов световых лет от нас за галактикой Андромеды. По словам ученых, его черные дыры кружатся очень близко, тогда как расстояние между ними - менее 1/100 светового года. Если верить прогнозам ученых, они могут взорваться уже через три сотни лет.

На втором месте - квазар PG 1302-102 в созвездии Девы, который расположен на расстоянии 3,5 миллиардов световых лет. По предварительным данным, расстояние между чёрными дырами - 1/10 светового года. Специалисты пока не могут точно сказать, когда он взорвется, но взрыв будет очень мощный.

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На третьем месте – галактика Око Саурона, внутри которой находится сразу две черные дыры, сближающиеся друг с другом. Учёные говорят о большой опасности в этом случае, ведь галактика расположена довольно близко к Земле, а взрыв может оказать влияние на Млечный путь. Но, пока учёные не могут сказать, каким будет это влияние.