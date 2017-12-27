В Китае случайно нашли кладку яиц динозавров

Находке 130 млн лет.

В конце декабря в китайской провинции Цзянси строительные рабочие случайно сделали удивительную археологическую находку - кладку яиц динозавра, возраст которых, по словам ученых, составляет 130 миллионов лет. Об этом сообщает People's Daily Online.

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Артефакты раскопали во время строительства школы. Поначалу яйца были приняты за круглые камни, но один из них лопнул прямо на глазах рабочих. По оценке исследователей, в кладке около 30 окаменевших яиц, покрытых скорлупой толщиной два миллиметра. Они принадлежали овираптору - небольшому динозавру с характерным оперением. Он обитал на территории современной Монголии и Китая в меловом периоде.

Примечательно, что провинция Цзянси известна как родина динозавров, которых китайцы называют "ужасными драконами". В этом регионе не впервые находят останки древних тварей.