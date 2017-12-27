Найден предполагаемый общий предок всего живого на Земле

Древнейшая водоросль появилась на Земле больше миллиарда лет назад.

Канадские ученые обнаружили древнейшую водоросль вида Bangiomorpha pubescens. Специалисты Университета Макгилл опытным путем установили, что возраст находки превышает 1 миллиард лет.

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Для определения этого показателя использовался метод рений-осмиевого анализа. Установлено, что найденная водоросль - древнейший известный науке эукариотический (имеющий ядро в каждой клетке) организм.

К надцарству эукариотов относятся большинство живых организмов Земли от простейших одноклеточных растений до деревьев, от амеб до человека.

Таким образом, ископаемая находка может претендовать на звание древнейшего представителя надцарства и вероятного предка всех эукариотов.