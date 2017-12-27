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В первый день года земляне наблюдали Суперлуну

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Суперлуние стало первым в этом году, но не последним в этом месяце.
Суперлуние 2018
Суперлуние 2018
EPA/UPG

В ночь с 1 на 2 января можно было наблюдать редкое явление - Суперлуние. Наш спутник подошел к Земле на 356565 км. Наиболее яркая фаза наступила в 04:25 по Киеву.

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Суперлуние возникает, когда Луна находится в перигее - ближайшей точке к Земле. В это время она выглядит немного больше и ярче среднего.

Хотя Луна находилась в самой близкой точке к Земле 1-2 января, она все равно будет больше и ярче ближайшие дни. Также не стоит отчаиваться тем, кому мешает погода: еще одна Суперлуна (голубая луна или вторая полная луна в календарном месяце) будет видна 31 января.

Первое суперлуние года:

Первое суперлуние 2018 года
0:00 / 14:54

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