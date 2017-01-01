Астрономы разгадали тайну неизвестных космических сигналов

Таинственные радиосигналы издают турбулентные вихри в межгалактической среде.

Как сообщает arXiv.org, галактическое скопление Abell 2626 находится на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли. Его особенностями являются наличие симметричных дуговых структур, видимых в радиочастотном диапазоне.

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Ученые долго не могли разобраться с происхождением этих дуг. Одно из объяснений гласило, что дуги появились как результат гравитационного взаимодействия двух ядер IC5338. Однако на тот момент были известны только две дуги (северная и южная), и открытие двух новых дуг (западной и восточной) поставило под сомнение такую модель.

Согласно последним данным рентгеновского телескопа Chandra, эти дуги могут быть яркой частью незаметного радиогало, которое возникло из-за турбулентного движения газа и связанного с этим ускорения релятивистских электронов.

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При этом не исключено, что аномальное радиоизлучение вызвано столкновением газа в межгалактической среде с плазмой из активного галактического ядра, перемещающейся со скоростью света.