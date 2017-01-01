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Астрономы разгадали тайну неизвестных космических сигналов

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Таинственные радиосигналы издают турбулентные вихри в межгалактической среде.
Сигнал исходит от скопления Abell 2626
Сигнал исходит от скопления Abell 2626

Как сообщает arXiv.org, галактическое скопление Abell 2626 находится на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли. Его особенностями являются наличие симметричных дуговых структур, видимых в радиочастотном диапазоне.

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Ученые долго не могли разобраться с происхождением этих дуг.  Одно из объяснений гласило, что дуги появились как результат гравитационного взаимодействия двух ядер IC5338. Однако на тот момент были известны только две дуги (северная и южная), и открытие двух новых дуг (западной и восточной) поставило под сомнение такую модель.

Согласно последним данным рентгеновского телескопа Chandra, эти дуги могут быть яркой частью незаметного радиогало, которое возникло из-за турбулентного движения газа и связанного с этим ускорения релятивистских электронов.

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При этом не исключено, что аномальное радиоизлучение вызвано столкновением газа в межгалактической среде с плазмой из активного галактического ядра, перемещающейся со скоростью света. 

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Теги: космос, астрономия
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